FC Barcelona : Pfiffe gegen Ousmane Dembele – Xavi schimpft auf Barça-Fans

Vor gut einer Woche hatte Xavi Hernandez die Fans des FC Barcelona dazu angehalten, in der Causa Ousmane Dembele auf Feindseligkeiten zu verzichten. Dass es anders kam, nervt den Barça-Trainer.

Dembele ist für viele Anhänger der Azulgrana nach seinem geplatzten Januarwechsel Feindbild Nummer 1. "Die Zuschauer haben mir nicht zugehört", schimpfte Trainer Xavi Hernandez nach Abpfiff zunächst, "aber am Ende wurde es zu Applaus. Sie haben ihn bereits ausgepfiffen. Das war es, es ist hoffentlich vorbei. Die Nachricht ist, dass sich die Pfiffe in Applaus verwandelt haben."

Als Ousmane Dembele in der Playoff-Partie zwischen dem FC Barcelona und dem SSC Neapel (1:1) am Donnerstag Adama Traore 25 Minuten vor Schluss ersetzte, waren nicht nur vereinzelt Pfiffe aus dem weiten Rund des Camp Nou zu vernehmen.

Der frühere Dortmunder wurde zunächst bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen, besänftigte das Publikum aber mit einem guten Auftritt. Der 24-Jährige war emsig unterwegs und leitete viele gefährliche Szenen ein.

Der Barça-Anhang muss sich so oder so damit arrangieren, Dembele bis zum Saisonende in seinem Lieblingstrikot sehen zu müssen. Xavi hatte infolge des nicht über die Bühne gebrachten Winterabgangs schnell klargemacht, dass er trotzdem auf Dembele setzen werde.