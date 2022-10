Pfiffe gegen Pique - Xavi verteidigt Barça-Altstar

Gerard Pique wurde am Donnerstag von einigen Barça-Fans ausgepfiffen - Foto: / Getty Images

Gerard Pique (35) wurde nach seiner Einwechslung am Donnerstag im Camp Nou von einigen Anhängern des FC Barcelona ausgepfiffen. Xavi Hernandez (42) kann dieses Verhalten nicht nachvollziehen.

"Ich weiß nicht, warum sie ihn auspfeifen", erklärte der Barça-Coach nach dem 3:0-Erfolg über den FC Villarreal (Tore: 2x Robert Lewandowski, Ansu Fati). "Pique ist ein Vorbild in der Umkleidekabine und ein vorbildlicher Kapitän. Das sollten die Leute wissen."

Gerard Pique kam bisher in der laufenden Spielzeit kaum zum Einsatz. Defensive Verletzungssorgen spülten den Welt- und Europameister gegen Inter Mailand allerdings in die Startelf, der Altstar erwischte einen gebrauchten Abend beim 3:3 am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase und verschuldete einen Gegentreffer.

Gegen Villarreal wurde der Innenverteidiger eine Viertelstunde vor dem Spielende eingewechselt – und von einigen Fans bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Xavi lässt keine Zweifel an der Einstellung des Abwehrakteurs aufkommen. "Er gibt alles für die Mannschaft, egal, ob er zehn oder 90 Minuten spielt", lobt der 42-Jährige.