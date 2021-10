FC Barcelona : Philippe Coutinho: Barça muss keinen Nachschlag an den FC Liverpool zahlen



Andre Oechsner Philippe Coutinho absolviert am Mittwochabend vermutlich sein 100. Pflichtspiel für den FC Barcelona. Das soll den Azulgrana einen schweren Bonus an den FC Liverpool kosten. So hieß es zumindest in den vergangenen Wochen. Der Wahrheit entspricht das aber offenbar nicht.

Der FC Barcelona muss wohl keine millionenschweren Bonuszahlungen für Philippe Coutinho an den FC Liverpool ableisten. So berichtet es zumindest die Mundo Deportivo, die schreibt, dass derartige Berichte aus der aktuellen sowie der früheren Geschäftsführung heraus dementiert worden sind. Spanische wie auch englische Medien hatten in den letzten Wochen stets von einer Nachzahlung in Höhe von 20 Millionen Euro berichtet, die Barça bei 100 Coutinho-Spielen an seinen Ex-Klub Liverpool überweisen müsse. Im Zuge dessen war sogar spekuliert worden, dass dem feinen Techniker beim hochverschuldeten Barça deshalb ein Dauerbankplatz droht.

Trainer Ronald Koeman wird den sensiblen Südamerikaner am Mittwochabend (19 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen Rayo Vallecano voraussichtlich einsetzen und so Coutinhos Anzahl an Barça-Spielen dreistellig werden lassen. Der 29-Jährige agiert bisher weit hinter den Erwartungen.

Mit 135 Millionen Euro ist Coutinho noch immer der teuerste Spieler, den Barça je ins Camp Nou holte. Aufgrund ausbleibender Leistungen sowie seinem Status als Schwerverdiener wird Coutinho in jedem Transferfenster als Wechselkandidat gehandelt.