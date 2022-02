FC Barcelona : Philippe Coutinho blüht auf – Barça will ihn trotzdem nicht zurück

Philippe Coutinho ist derzeit von Barça an Aston Villa verliehen. Das Ziel der Katalanen ist eine endgültige Trennung vom brasilianischen Nationalspieler am Saisonende.

Philippe Coutinho deutete nach seiner Winter-Leihe zu Aston Villa an, zu welchen Leistungen er in der Lage ist, wenn er Vertrauen und Unterstützung bekommt. Unter seinem ehemaligen Liverpool-Mannschaftskollegen Steven Gerrard blühte der Südamerikaner in den ersten Wochen in der Premier League auf.

Aston Villa vereinbarte mit dem FC Barcelona eine Ausleihe bis zum Saisonende. Wenn Coutinho, der im Camp Nou übe einen Anschlussvertrag bis 2023 verfügt, überzeugt, können die Briten Gebrauch von einer 40 Millionen Euro schweren Kaufoption machen und den 29-Jährigen dauerhaft an sich binden.