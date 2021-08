FC Barcelona : Philippe Coutinho emotional: "Konnte mir nicht vorstellen, wieder zu spielen"

Der FC Barcelona kann nach der Länderspielpause wieder vollends auf Philippe Coutinho zurückgreifen. Der feinfühlige Brasilianer hat eine extrem lange Leidenszeit hinter sich, die ihm zwischenzeitlich sogar an seinem Comeback hat zweifeln lassen.

Coutinho hatte sich den Meniskus im linken Knie verletzt und musste daraufhin operiert werden. Der Heilungsprozess nahm eine sehr lange Zeit in Anspruch – neun Monate musste der FC Barcelona auf den Brasilianer verzichten.

Philippe Coutinho ist während des letzten Dreivierteljahrs offenbar in ein emotionales Loch gefallen. "Ich konnte mir nicht vorstellen, wieder zu spielen", gab der 29-Jährigen während eines zehnminütigen Videos zu. "Es war schwierig, das Bild von Philippe auf dem Spielfeld im Kopf zu haben, aber Gott sei Dank hat sich die Genesung weiterentwickelt."

"Ich bin bereit für den Kampf, es waren schwierige Tage mit viel Ungewissheit, aber ich hatte immer positive Gedanken und wusste, dass all dies Teil meines Wachstums als Profi und als Mensch war", sagte der Offensivmann. "Heute bin ich bereit und habe große Lust, das zu tun, was ich am liebsten tue. Ich liebe dieses Leben."