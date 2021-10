FC Barcelona : Philippe Coutinho obenauf: "Habe mehr Lust denn je"

Philippe Coutinho trug am Sonntagabend seinen Teil dazu bei, dass der FC Barcelona den FC Valencia mit 3:1 besiegen konnte. Sein Treffer hat in dem sensiblen Brasilianer offenbar wieder das Feuer entfacht, das lange Zeit erloschen schien.

Auf seinen erst fünften Ligaeinsatz in dieser Saison war Philippe Coutinho am Wochenende gekommen. Der feine Techniker war aufgrund einer schweren Knieverletzung neun Monate raus, der FC Barcelona fand im Sommer daher mal wieder keinen Abnehmer.

"Wir alle wissen, dass ich gelitten habe, aber ich fühle mich gut. Nach so langer Zeit ein Tor zu schießen, ist ein sehr gutes Gefühl und die Mannschaft hat gewonnen", sagte Coutinho im Anschluss an die Partie, in der er für die letzte halbe Stunde als Joker eingesetzt wurde. "Nach allem, was ich durchgemacht habe, habe ich mehr Lust denn je."