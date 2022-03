FC Barcelona : Philippe Coutinho über Barça-Zeit: "Schwer zu sagen, was nicht geklappt hat"

Seit ein paar Wochen hat Philippe Coutinho sein Lachen wiedergefunden, was ihm zuvor beim FC Barcelona abhandengekommen ist. Seine sportliche Genesung liegt unter anderem am neuen Trainer Steven Gerrard.

Den hohen Anforderungen beim FC Barcelona ist Philippe Coutinho nur äußerst selten gerecht geworden. Im Januar strebte er daher eine erneute Luftveränderung an, bei Aston Villa hat er zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Es folgte eine einjährige Ausleihe zum FC Bayern, der nach abschließender Bewertung darauf verzichtete, die vereinbarte Kaufoption zu ziehen. Seit knapp drei Monaten spielt Coutinho wieder in der Premier League, Aston Villa schloss einen halbjährigen Leihdeal mit Kaufoption ab. In Birmingham fand Coutinho wieder zu Kräften, was eng mit Steven Gerrard verbunden ist.

"Wir hatten ein Gespräch, bei dem ich mich sehr wohl und motiviert fühlte. Er hat mir von dem 'Villa-Projekt' erzählt, von den Zielen, was er von mir erwartet, und das war etwas, was ich auch gesucht habe", berichtet Coutinho vom Austausch mit Gerrard. "Ich denke, ich habe mich gut an meine Rückkehr in den englischen Fußball gewöhnt."