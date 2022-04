Pierre-Emerick Aubameyang: Barça-Gehalt explodiert in der nächsten Saison

"Ich bin hier, um zu helfen und mein Bestes für die Mannschaft zu geben", sagte Pierre-Emerick Aubameyang Anfang Februar, nach dem sein Wechsel zum FC Barcelona in trockenen Tüchern gewickelt war. Seinen Worten ließ der Ausnahmestürmer Taten folgen: In 16 Pflichtspielen notiert er sehr ordentliche zehn Tore.

Wie das Fußballportal ElDesmarque berichtet, erhält Aubameyang für sein erstes Halbjahr in Barcelona "nur" zwei Millionen Euro. Das ist gar nichts zu dem, was in Zukunft auf dem Gehaltsscheck des Afrikaners stehen soll.