FC Barcelona : Pierre-Emerick Aubameyang: Seine atemberaubende Statistik gegen Real Madrid

In jedem der letzten fünf Aufeinandertreffen mit Real hat der Afrikaner mindestens ein Tor erzielt, sechs sind es an der Zahl. Damit ist Aubameyang der erste Spieler im 21. Jahrhundert, der in fünf aufeinanderfolgenden Partien gegen Real in LaLiga und Champions League getroffen hat.

"Ich bin sehr glücklich über den Sieg, es war ein großartiger Tag. Wir haben hier gewonnen, das nicht einfach. Ich freue mich über die zwei Tore und den Assist", frohlockte Aubameyang im Anschluss an die Begegnung bei Movistar.