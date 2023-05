Pierre-Emerick Aubameyang spricht's erstmals aus: "Würde gerne zu Barça zurückkehren"

Pierre-Emerick Aubameyang will wieder für Barça stürmen - Foto: / Getty Images

Dass Pierre-Emerick Aubameyang aufgrund seiner Vergangenheit eine tiefe Verbindung zum FC Barcelona unterhält, ist schon länger bekannt. Nun lässt er die Öffentlichkeit erstmals an seinen Gedanken teilhaben.

Für Pierre-Emerick Aubameyang genießt die Rückkehr zum FC Barcelona oberste Priorität. "Ich würde gerne zu Barça zurückkehren", sagte der 33-Jährige in einem Video eines Fans, der ihn in einer Bar zu seiner Zukunft befragte. "Wir werden sehen, was passiert."

Aubameyang ist sich der katastrophalen wirtschaftlichen Lage in Barcelona, wegen der er im vorigen Sommer überhaupt erst an den FC Chelsea abgegeben wurde, bewusst – und soll bereit dazu sein, auf große Teile seines aktuellen Gehalts zu verzichten.

Aubameyangs Abgang aus dem Norden Londons ist trotz seines noch bis 2024 gültigen Vertrags beschlossene Sache. Chelsea wollte den Stürmer schon im Winter los haben, Aubameyang lehnte den schon eingefädelten Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer zum Los Angeles FC allerdings ab.

Für Barça besteht die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit aber nur dann, wenn Chelsea die Bereitschaft signalisiert, für Aubameyang auf Ablöse zu verzichten. Ob das für die Blues eine Möglichkeit sein wird, bleibt offen. Immerhin wechselten vor einem Jahr noch zwölf Millionen Euro den Besitzer.