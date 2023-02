Pierre-Emerick Aubameyang taucht wieder im Barça-Orbit auf

Pierre-Emerick Aubameyang könnte in einigen Monaten unter passenden Umständen wieder beim FC Barcelona landen. Die Sport berichtet immerhin, dass die Blaugrana ganz genau im Blick haben, wie sich die Situation des 33-Jährigen entwickelt.

Viel wird sich in dieser Sache wohl nicht mehr bewegen. Aubameyang ist absolut enttäuscht darüber, dass er vom FC Chelsea nicht für die Champions League gemeldet wurde und hätte am liebsten noch in diesem Winter die Flucht ergriffen.

Die Blues sollen sich mit dem Los Angeles FC aus der nordamerikanischen Major League Soccer bereits über eine Ausleihe einig gewesen sein. Der Afrikaner hielt von dieser Wechselmöglichkeit allerdings wenig und sagte ab.