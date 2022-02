FC Barcelona : Pierre-Emerick Aubameyang will Barça zurück in die Champions League schießen

Foto: Cosmin Iftode / Dreamstime.com



Andre Oechsner Am Mittwoch machte der FC Barcelona Nägel mit Köpfen und präsentierte Pierre-Emerick Aubameyang als Neuzugang. Der Stürmer will seinem neuen Klub mit seiner weitreichenden Erfahrung dabei behilflich sein, in die Champions League zurückzukehren.

Pierre-Emerick Aubameyang wird sich künftig im Trikot mit der Nummer 25 kleiden. Beim FC Barcelona hat er zunächst bis 2025 unterschrieben, mit der Option, die Zusammenarbeit 2023 vorzeitig zu beenden. "Ich habe Erfahrung, ich habe in Deutschland, Frankreich und England gespielt", sagte Aubameyang gegenüber dem vereinseigenen Kanal. "Ich komme hierher, um zu helfen, das Maximum für die Mannschaft zu geben und zu kämpfen, um sie in die Champions League zu bringen, in die wir zurückkehren müssen."

Für Aubameyang wird keine Ablöse fällig, da er zuvor seinen Vertrag beim FC Arsenal aufgelöst hatte. Zudem soll der 32-Jährige zunächst für ein Mini-Gehalt spielen, das sich zur kommenden Saison womöglich deutlich erhöht. Am Deadline Day war es bezüglich seiner Verpflichtung ziemlich hektisch auf der Geschäftsstelle geworden. Vereinspräsident Joan Laporta hatte bereits verkündet, dass die nötigen Unterlagen erst kurz vor Transferschluss angekommen waren. "Am Ende war es geschafft. Es war ein sehr harter Tag, aber am Ende bin ich hier, mit viel Lust und sehr glücklich", so Aubameyang über die hastigen Abläufe am Montagabend. Barça sei einer der größten Klubs der Welt, betonte der Angreifer, "und es ist eine Ehre für mich, hier zu sein. Auch deshalb habe ich bei Barça unterschrieben."