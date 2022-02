FC Barcelona : Pierre-Emerick Aubameyang will Ousmane Dembele von Barça-Verbleib überzeugen

Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembele unterhalten ein sehr inniges Verhältnis. Der Winterneuzugang will seinen "kleinen Bruder", wie er ihn nennt, in den nächsten Wochen von einer Vertragsverlängerung im Camp Nou überzeugen.

Ousmane Dembele spielt zumindest wieder für Barça

Nun pflegt Dembele nicht das beste Verhältnis in die Barça-Führung. Im Januar weigerte er sich den Verein zu verlassen und raubte so dem Klub die letztmalige Gelegenheit, eine Ablöse zu generieren. Trainer Xavi Hernandez setzt inzwischen wieder auf Dembele, den Aubameyang in den nächsten Wochen davon überzeugen will, seinen Vertrag zu verlängern.

"Ich wollte, dass er bleibt", sagt Aubameyang. "Jetzt habe ich ihm gesagt, dass wir noch lange zusammenarbeiten werden." Auf die Frage, ob er Dembele tatsächlich davon überzeugen könne, einen neuen Vertrag zu unterzeichnen, erwidert Aubameyang lachend: "Natürlich. Im Leben ist alles möglich."