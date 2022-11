Gerard Pique unter Tränen: "Ich werde immer Barça sein"

In der 83. Minute war die Partie längst entschieden. Dennoch bekamen die Zuschauer noch einmal einen Gänsehaut-Moment geschenkt, als Pique unter Standing Ovations das Feld verließ. Nach dem Abpfiff richtete er unter Tränen noch einige Worte an die Anhänger, die ihn in 616 Spielen für den FC Barcelona unterstützten.

"Es gibt so viel Liebe und Leidenschaft zwischen Barça und mir, aber es ist Zeit zu gehen und etwas Raum zu geben", sagte Pique, der erst vor wenigen Tagen verkündete, dass er zum Jahresende in Rente geht. Durch die WM-Unterbrechung bliebe dem Altmeister nur noch das Auswärtsspiel gegen Osasuna, das er nach dem tollen Abschied zu Hause wohl nicht mehr wahrnehmen wird.

In seiner emotionalen Rede machte der Katalane seinen Fans jedoch Hoffnung, auf ein baldiges Comeback. "Ich bin überzeugt, dass ich in Zukunft wieder hier sein werde. Es ist kein Abschied. Ich wurde hier geboren und ich werde hier sterben, ich werde immer Barça sein."