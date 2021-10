FC Barcelona : Poker um Ousmane Dembele: Manchester United erhöht den Druck – Barça-Deadline?

Laut Sport drängt Manchester United in der Dembele-Frage auf eine Entscheidung. Der englische Rekordmeister hatte schon im vorigen Sommer großes Interesse an einem Transfer, scheiterte aber mit seinem Angebot über eine Ausleihe, weil der Franzose seinen Vertrag nicht verlängern wollte. Nun geht das große Pokern los.

Aber auch Barça will Klarheit, und das so schnell wie möglich. Die Sport ruft den Oktober daher zum entscheidenden Monat aus. In den kommenden 20 Tagen will Barça eine finale Antwort in der Causa Dembele. Das Beraterteam des 24-Jährigen fordert noch immer eine Gehaltserhöhung, die sich Barça aufgrund der verheerenden Finanzsituation allerdings nicht leisten kann und will.