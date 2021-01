FC Barcelona : Präsidentschaftskandidat rechnet mit Abschied von Lionel Messi

In den ersten Saisonwochen machte Messi einen unzufriedenen Eindruck, doch zuletzt blühte La Pulga auf. Vor allem im Zusammenspiel mit Supertalent Pedri (18) ist dem Argentinier die Spielfreude wieder anzusehen.

Messis Arbeitspapier bei den Katalanen läuft am 30. Juni 2021 nach 21 Jahren aus. Im vergangenen Sommer wollte er Barça verlassen, verzichtete aber auf einen Rechtsstreit, nachdem Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu ihm die Freigabe verweigert hatte.

Zudem erklärte der sechsfache Weltfußballer in einem Interview, dass er noch nicht entschieden habe, ob er Barça am Saisonende verlassen will oder seinen Vertrag verlängert.

Laut Benedito wäre dies eine gute Möglichkeit gewesen, Barcelona die Treue zu schwören: "Ich hätte es gerne gesehen, wenn er in seinem Interview gesagt hätte, er wolle beim Verein bleiben, aber er tat es nicht, und jetzt müssen wir abwarten und sehen, was passiert."