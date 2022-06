FC Barcelona PSG plötzlich wieder im Rennen um Ousmane Dembele

Paris Saint-Germain habe sich aus dem Werben um Ousmane Dembele verabschiedet, hieß es unlängst in der internationalen Sportpresse. Beim französischen Meister hat man nun offenbar umgedacht.

Ousmane Dembele steht nach Informationen von Mundo Deportivo wieder auf der Agenda von PSG. Ende Mai wurde berichtet, der Franzose spiele in den Plänen des neuen Sportchefs Luis Campos keine Rolle. Dem ist aber offenbar nicht so.

Wie die spanische Sporttageszeitung in Erfahrung gebracht hat, gewinnt bei PSG die mögliche ablösefreie Verpflichtung des französischen Nationalspielers an Gewicht. In den nächsten Wochen soll eine Entscheidung fallen.

Bei Paris Saint-Germain wurde nach dem bitteren Aus im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid Luis Campos als neuer starker Mann in der sportlichen Hierarchie verpflichtet. Der Brasilianer Leonardo soll den Verein nach drei Jahren verlassen.