Primera Division Neymar: PSG-Wertschätzung sinkt – Xavi offen für Barça-Rückkehr

Mit der Vertragsverlängerung von Kylian Mbappe ist Paris Saint-Germain die größte Kraftanstrengung für diesen Sommer gelungen. Nun geht es an die Neymar-Zukunft, der an der Seine nicht mehr die große Rückendeckung erhalten soll. Der FC Barcelona wähnt sich in einer Art Beobachterposition.