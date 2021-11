FC Barcelona : PSG will Barça schon wieder ein Juwel wegschnappen

Paris Saint-Germain hatte in der Vergangenheit mit dem Talenteklau beim FC Barcelona bereits den katalanischen Unmut auf sich gezogen. Nun wollen die Franzosen offenbar den nächsten Rohdiamanten.

Die Personalien Xavi Simons und Kais Ruiz verursachen beim FC Barcelona noch immer hochrote Köpfe. Die Juwelen sind den Azulgrana in den vergangenen Jahren ausgerechnet von Paris Saint-Germain, einem internationalen Konkurrenten, weggeschnappt worden.

Almeida wird am 12. Februar 2022 18 Jahre alt und verfügt über einen Vertrag mit Barça bis zum 30. Juni 2023. Im Moment sei Almeida davon überzeugt, auch in Zukunft das Trikot der Azulgrana tragen zu wollen. PSG will den Youngster aber unbedingt umstimmen.