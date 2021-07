FC Barcelona : Rafa Marquez kehrt zu Barça zurück und übernimmt Traineramt

In den vergangenen Wochen wurde bereits gemunkelt, dass Rafa Marquez eine Stelle bei seinem Ex Verein übernehmen wird, jetzt berichtet die Fachzeitung Sport: Der 42-Jährige wird Trainer der U19.

Rafa Marquez stand von 2003-2010 als Aktiver im Barça-Dienst. Insgesamt gewann er zwölf Titel unter Frank Rijkaard und Pep Guardiola.

2010 wechselte er in die US-amerikanische Profiliga Major League Soccer zu den Red Bulls in New York. 2013 kehrte in seine mexikanische Heimat zurück und unterschrieb beim Club Leon FC.

Von 2014 bis Ende 2015 folgte eine kurze Rückkehr nach Europa, wo er für Hellas Verona in der Serie A 35 Spiele absolvierte. 2018 beendete er seine aktive Laufbahn.