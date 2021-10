FC Barcelona : Raheem Sterling: Diese stolze Summe müsste Barça zahlen

In der Vorwoche hatte Raheem Sterling unverhohlen davon gesprochen, Manchester City nicht unbedingt die Treue zu schwören. Der FC Barcelona soll sich mit dem flexiblen Stürmer beschäftigen, müsste für einen Wintertransfer aber eine hohe Summe investieren.

Die Abteilung Kaderplanung hat eine Liste an offensiven Kräften zusammengestellt, mit denen sich der FC Barcelona gerne verstärken möchte – am liebsten schon im kommenden Wintertransferfenster. Dani Olmo (RB Leipzig) soll genauso dazugehören wie Raheem Sterling (Manchester City).

Sterling hat unter Pep Guardiola seinen Stammspieler-Status eingebüßt und zuletzt offen von Abschied gesprochen. "Wenn es die Möglichkeit gäbe woanders hinzugehen, wäre ich zu diesem Zeitpunkt offen dafür", sagte Sterling während des Business of Sport US Summit am Donnerstag vergangener Woche.