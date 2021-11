FC Barcelona : Raheem Sterling schickt Genesungswünsche an Sergio Agüero

Der FC Barcelona ist in Sorge um Sergio Agüero. Raheem Sterling ist in Gedanken bei seinem ehemaligen Teamkollegen.

"Bleibt stark, mein Bruder", adressiert Raheem Sterling in den sozialen Medien beste Genesungswünsche an Sergio Agüero. "Wir sind alle bei dir. Werde bald wieder gesund." Die beiden spielten in den letzten Jahren gemeinsam für Manchester City, was ein Foto, auf das Duo im Trainingsdress der Citizens zu sehen ist, deutlich macht.

Agüeros Gesundheitszustand ist offenbar durchaus kritisch. Der 33-Jährige hatte sich während der ersten Halbzeit des Heimspiels gegen Alaves (1:1) wiederholt an die Brust gegriffen und über Schwindel geklagt. Philippe Coutinho ersetzte ihn nach 41 Minuten.