Ramon Planes deckt auf : Barça war "sehr, sehr nah dran" an Lautaro Martinez

Der FC Barcelona hat auf dem Transfermarkt nur die Allerbesten im Blick. Ramon Planes war in den letzten Jahren mitverantwortlich für die Gestaltung des Kaders. Lautaro Martinez stand ganz oben auf der Wunschliste.

In der jüngeren Vergangenheit schrammte der FC Barcelona offensichtlich haarscharf an einigen krassen Deals vorbei. Ramon Planes gewährt im Interview mit dem italienischen Ableger von Sky Sport einige Einblicke.

Einer dieser Transfer, an dem Planes mitwirkte, war der geplante Topdeal mit Lautaro Martinez, dem im Sommer 2019 in Barcelona absolute Priorität eingeräumt worden war. Damals hatte der Angreifer Inter Mailand via Ausstiegsklausel verlassen können.