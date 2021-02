Real Madrid : Raphael Varane: Für diesen Fall plant Real Madrid einen Verkauf

Die sportlich Verantwortlichen bei Real Madrid haben in den kommenden Wochen einiges zu tun. Während die Arbeitsverhältnisse von Sergio Ramos und Luka Modric schon in diesem Sommer enden, steht auch Raphael Varane vor einer ungewissen Zukunft an der Concha Espina.

Die Zusammenarbeit mit dem amtierenden Weltmeister ist nur noch bis Ende Juni 2022 befristet. Bei Nichtverlängerung wäre Real also zum Verkauf gezwungen. Genauso berichtet es auch die MARCA. Demnach dürfte Varane für den Fall eine ausbleibenden Vertragsunterschrift veräußert werden.