Raphinha hypt Vitor Roque: "Großartiger Fußballer, der Barça sehr helfen würde"

Vitor Roque gilt in Brasilien als eines der großen Talente, im März gab der 18-Jährige sein Debüt für die Selecao. Der FC Barcelona soll sich mit dem abgebenden Athletico Paranaense schon vor Wochen grundsätzlich auf den Transfer geeinigt haben.

Barça holt Vitor Roque – die Details zum Wechsel

Die Blaugrana müssen demnach 35 Millionen Euro fixe Ablöse bezahlen. Die Summe kann durch Boni aber ansteigen. Vitor Roque soll künftig mit drei Millionen Euro alimentiert werden und eine Milliarden-Ausstiegsklausel bekommen.

"Mit Vitor Roque haben wir es mit einem hochkarätigen Fußballer zu tun, der in Brasilien zeigt, warum nicht nur Barça, sondern auch das Nationalteam an ihm interessiert ist", so Raphinha weiter. "Roque würde Barça wie auch mir, der auf dem Flügel spielt, sehr helfen."

