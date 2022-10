Raphinha macht vollmundige Clasico-Ansage an Real Madrid

Raphinha will seinen ersten Clasico unbedingt gewinnen - Foto: / Getty Images

Raphinha lässt es vor dem Clasico gegen Real Madrid (Sonntag, 16.15 Uhr) zumindest verbal richtig krachen. "Wir sind die Leader. Wenn es eine Mannschaft gibt, die vorsichtig sein sollte, dann ist es Real Madrid", so Raphinha bei Movistar Plus.

Der 25-Jährige weiß immerhin, was die Cules hören wollen. Raphinha hat erst vor einigen Monaten den Weg nach Barcelona angetreten, für den Außenstürmer wird es am Sonntag also der erste Clasico seiner Karriere sein.

Im Rahmen der Vorbereitung auf das Prestigeduell versichert Raphinha, dass "wir in der Liga selbstbewusst sind. Wir wissen, was wir tun müssen, um zu gewinnen – und wir hoffen, dass wir mit einem Sieg zurückkommen werden."