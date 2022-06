FC Barcelona Raphinha-Vater stiftet mit Aussagen über Barça-Wechsel Verwirrung

Seit Wochen kursieren Meldungen über das Interesse des FC Barcelona an Raphinha. Dessen Vater schließt einen Transfer ins Camp Nou nicht aus, was wiederum die neuesten Informationen konterkariert.

Raphael Belloli ist zu einem möglichen Wechsel seines Sohnes Raphinha zum FC Barcelona befragt worden. Der Vater des Flügelstürmers von Leeds United schließt eine Veränderung ins Camp Nou zumindest nicht aus.

"Es gibt Möglichkeiten, aber diese Möglichkeiten betreffen drei Parteien: den interessierten Verein, den aktuellen Verein und den Spieler", wird Raphael Belloli von der Sport zitiert. "Raphinha ist ruhig, weil er einen Vertrag hat und alle Optionen von ihm abhängen. Was er weiß ist das, was in der Presse veröffentlicht wurde, sonst nichts."

Ein Wechsel zu Barça ist also nach wie vor Thema, da die Spekulationen nicht öffentlich dementiert worden sind. Das sorgt etwas für Verwirrung, weil die Blaugrana nämlich angeblich gar kein so großes Interesse mehr an einer Zusammenarbeit mit Raphinha haben.