FC Barcelona Raphinha vor Unterschrift: Barça knockt zwei Premier-League-Giganten aus

Der FC Barcelona ging nur mit Außenseiterchancen in das Transferrennen um Stürmer Raphinha. Wider Erwarten schoben sich die Katalanen aber an allen namhaften Konkurrenten vorbei und stehen gegenwärtig kurz vor der Verpflichtung des 25-Jährigen.

Wie der Journalist Gerard Romero vermeldet, steht eine Einigung zwischen Raphinhas Verein, Leeds United, und dem FC Barcelona kurz bevor. Der finanzielle Rahmen des Transfers schien zunächst zu groß für die Spanier zu sein.

Die Ablösesumme in Höhe von 60 Mio. Euro darf Barça allerdings in drei Raten nach England überweisen. Die Gehaltsforderungen des Spielers stellen ebenfalls kein Problem dar, da Raphinha mit den angebotenen sechs Mio. Euro an Jahresgehalt einverstanden ist.