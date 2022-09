Primera Division RB Leipzig will mit Barça-Flirt Dani Olmo verlängern

Der FC Barcelona soll sich in der Vergangenheit immer wieder mit einer potenziellen Rückkehr von Dani Olmo beschäftigt haben. RB Leipzig arbeitet nun die Verlängerung mit dem Shootingstar aus.

RB Leipzig bastelt offenbar an der Verlängerung mit Dani Olmo. Dem Transferjournalisten Nicolo Schira zufolge soll der noch bis 2024 datierte Kontrakt vorzeitig um drei Jahre bis 2027 erweitert werden.

Zusätzlich sei geplant, Olmos Gehalt auf eine Summe zwischen fünf und 5,5 Millionen Euro anzuheben. Olmo kam im Winter 2020 von Dinamo Zagreb an den Leipziger Cottaweg und gehörte die vergangenen zweieinhalb Jahre zu den Leistungsträgern.

Aufgrund seiner Vergangenheit beim FC Barcelona, bei dem sich Olmo in der berühmten Nachwuchsschmiede La Masia hat ausbilden lassen, kamen in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder Gerüchte auf, nach denen Barça großes Interesse an einer Rückkehr signalisiere.