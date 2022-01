FC Barcelona : Real Madrid und Barça liefern sich Duell um 15-Jährigen

Spaniens Spitzenklubs Real Madrid und der FC Barcelona wollen in den Nachwuchsmannschaften die talentiertesten Spieler des Landes vereinen. Ein Newcomer des Zweitligisten Real Saragossa soll es den Erzrivalen angetan haben.

Jano ist erst 15 Jahre alt und zeichnet sich durch seine Übersicht und guter Technik am Ball aus. Barça soll den Jungspund schon seit geraumer Zeit im Auge haben und ist mehrmals nach Saragossa gereist, um dort Beobachtungen vorzunehmen. Bislang habe es aber noch keine positive Antwort auf das vorliegende Angebot gegeben.

Alejandro Monserrate, kurz Jano, hat sich offenbar in den Fokus von Real Madrid und dem FC Barcelona gespielt. Laut einem Bericht der Sport liefern sich die Ausnahmemannschaften des spanischen Fußballs ein Transferduell um Mittelfeldspieler von Real Saragossa.

Neben Real und Barça soll auch der AS Rom Interesse an Jano vermelden, der in den kommenden Tagen seinen 16. Geburtstag feiert und damit berechtigt wäre, seinen ersten Profivertrag zu unterschreiben.