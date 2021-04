FC Barcelona : Real Madrid vs. Barça: Transfer-Duell um Keeper-Shootingstar?

Der FC Barcelona und Real Madrid haben in Marc-Andre ter Stegen und Thibaut Courtois überaus starke Stammtorhüter in ihren Reihen. Das hindert die spanischen Giganten aber offenbar nicht daran, sich ein um ein Torwart-Juwel zu bemühen.

Marc Vidal (21) vom FC Villarreal steht der Sporttageszeitung SPORT zufolge sowohl beim spanischen Rekordmeister (Real Madrid), als auch beim Rekordpokalsieger (Barcelona) auf dem Zettel möglicher Neuzugänge.

Auch der FC Sevilla, RCD Mallorca und Levante strecken ihre Fühler nach dem spanischen U19-Nationalkeeper aus, der derzeit noch in der Zweitvertretung von Villarreal seinem Dienst nachgeht.

Was Marc Vidal besonders interessant macht: Sein Vertrag in Villarreal läuft am Saisonende aus. Bei Barça ist er als neue Nummer eins der Zweitvertretung eingeplant, die derzeit um den Aufstieg in die zweite Liga kämpft.

Inaki Pena (22) von Barça B könnte zur neuen Spielzeit neuer Vertreter von Marc-Andre ter Stegen werden. Barça will den bisherigen Backup Neto (31, Vertrag bis 2023) verkaufen und dessen vergleichsweise hohe Gehalt für einen Ersatztorhüter einsparen.