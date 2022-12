Enthüllt: Barça fehlte das Geld für den "perfekten" Busquets-Nachfolger

Sergio Busquets (34) zieht auch im hohen Alter noch die Strippen im Mittelfeld des FC Barcelona. Im kommenden Sommer läuft dessen Vertrag jedoch aus. Barça hatte den perfekten Nachfolger im Visier: Aurelien Tchouameni (22). Am Ende fehlte den Katalanen aber das nötige Kleingeld.

Ihm sei dabei sofort ein Teamkamerad vom AS Monaco in den Sinn gekommen. "Ich habe ihnen von Aurelien erzählt. Sie wollten sich auf die Nachfolge von Sergio Busquets vorbereiten und für mich war er der perfekte Spieler."

Cesc Fabregas (35) wurde in La Masia ausgebildet und kickte drei Jahre lang für den FC Barcelona. Zu seinem früheren Klub hat der Mittelfeldspieler weiterhin einen engen Draht. Aus diesem Grund empfahl er den Spaniern die Verpflichtung von Aurelien Tchouameni, mit dem er von 2020 bis 2022 zusammengespielt hat.

Nach seinem Wechsel zu den Königlichen fand Tchouameni schnell seinen Weg in die Stammformation. In 18 Partien konnte er bislang zwei Treffer vorbereiten. Doch auch in der Nationalmannschaft läuft es glänzend für den Mittelfeldspieler.

Weiterlesen nach dem Video

Für Frankreich stand Tchouameni etwa in allen drei WM-Gruppenspielen in Katar im Startaufgebot. Gegen die Polen sah es im Achtelfinale auch nicht anders aus. Mit der Trikolore gewann der Madrilene im letzten Jahr außerdem die Nations League.

War das die Stellprobe für den Sieg bei der Weltmeisterschaft? Teamkamerad Kylian Mbappe (23) machte vor vier Jahren vor, wie man den Titel schon in jungen Jahren erringen kann.