Recherche und Überredungskunst So stach Xavi den FC Chelsea im Werben um Jules Kounde aus

App laden Kevin Richau

Redakteur

Berichtet seit 2021 für Fussballeuropa.com über den internationalen Fußball. Sein Schwerpunkt liegt auf der Bundesliga und der Premier League.

Jules Kounde wechselte im Sommer aus Sevilla nach Barcelona - Foto: / Getty Images

Jules Kounde (23) heuerte in diesem Sommer beim FC Barcelona an. Der Löwenanteil an diesem Wechsel fällt offenbar Barça-Coach Xavi Hernandez (42) zu, der sich mit seiner Überzeugungskraft gegen namhafte Konkurrenz durchsetzte.

Video zum Thema

Bevor Kounde in Katalonien bis 2027 unterschrieb, kämpften der FC Chelsea und der FC Barcelona verbissen um die Dienste des Innenverteidigers. Gespräche mit den jeweiligen Trainern brachten schließlich die Entscheidung, bei der die Engländer das Nachsehen hatten. "Ich habe mit Tuchel gesprochen und ich hatte auch das Gefühl, dass er wollte, dass ich komme, aber ich habe einfach Xavis Rede bevorzugt", erklärte Kounde im Gespräch mit der L'Equipe seine Beweggründe. Der inzwischen geschasste Thomas Tuchel (49) musste mit den Blues im Anschluss nach einem Ersatz suchen und wurde in Wesley Fofana (21, 80 Mio. Euro Ablöse) fündig. Aber wie genau konnte Xavi Kounde von sich und seinem Verein überzeugen? "Als ich mit ihm sprach, sagte er mir, dass meine Qualitäten seinem Spielplan entsprechen, von hinten aufbauen, hoch pressen, meine Schnelligkeit und Antizipation nutzen", berichtete der Abwehrspieler. Dass der Barça-Coach die Stärken des Franzosen bestens kannte, imponierte diesem sehr.

FC Barcelona FC Barcelona erwartet 1,255 Milliarden Einnahmen