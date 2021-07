FC Barcelona : "Reifer und erfahrener": Ronald Araujo sieht gute Entwicklung

Innenverteidiger Ronald Araujo (22) ist mit seiner Entwicklung beim FC Barcelona in der vergangenen Spielzeit mehr als zufrieden. "Ich bin reifer und erfahrener als letztes Jahr", sagte er laut Mundo Deportivo.

Der uruguayische Abwehrakteur war in der vergangenen Saison von Coach Ronald Koeman in der Primera Division regelmäßig eingesetzt worden. "Ich habe in meiner ersten Saison viel gelernt", zieht der Südamerikaner eine positive Bilanz.

Araujo war 2018 für fünf Millionen Euro Ablöse in die Zweitvertretung der Katalanen gewechselt. Sein Vertrag ist noch bis 2023 gültig.