Ex-Bayern-Flop : Renato Sanches ein Winter-Transferziel des FC Barcelona?

Der FC Barcelona hat in Ferran Torres und Dani Alves Winter-Neuzugänge für die Offensive und die Defensive verpflichtet. Kommt nun auch noch eine Verstärkung für das zentrale Mittelfeld?

Renato Sanches hat offenbar das Interesse des FC Barcelona geweckt. Das berichtet der portugiesische Sender Eleven. Demnach sind neben dem FC Arsenal auch die Katalanen an einem Wintertransfer des 24-Jährigen interessiert.

Sanches steht beim OSC Lille nur noch bis 2023 unter Vertrag. Will der französische Meister eine angemessene Ablösesumme für den Nationalspieler kassieren, muss ein Transfer in der laufenden Transferperiode oder im kommenden Sommer her.