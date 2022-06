FC Barcelona Chelsea zuversichtlich: Ousmane Dembele bald wieder unter Thomas Tuchel am Ball?

Der Vertrag von Ousmane Dembele beim FC Barcelona läuft in diesem Monat aus. Sein Klub kämpft nach wie vor um seinen Verbleib. Die Zeichen stehen jedoch auf Abschied. Der Franzose hat sich seinen neuen Arbeitgeber wohl auch schon ausgesucht.

Die Tageszeitung The Sun geht davon aus, dass Dembele zur neuen Saison in London aufschlägt. Der FC Chelsea, der nach der Übernahme durch Todd Boehly wieder handlungsfähig ist, hat Interesse signalisiert und will anscheinend zeitnah konkrete Gespräche mit dem Offensivspieler aufnehmen.

Trainer Thomas Tuchel kennt Dembele noch aus der gemeinsamen Dortmunder Zeit. Dort stieg der Neuzugang in seiner Debütsaison sofort zum Stammspieler auf und streikte sich nach nur einem Jahr weiter zum FC Barcelona.

Ousmane Dembele bei Barça mit durchwachsenen Leistungen

Bei den Katalanen konnte der Nationalspieler im Anschluss nur punktuell überzeugen. Verletzungen warfen den Mann, der Barça inklusive Nachschlag satte 140 Millionen Euro kostete, wiederholt zurück. Seine Anforderungen schraubte Dembele dennoch nicht zurück. So weigerte er sich etwa zu Saisonbeginn einen Vertrag zu unterschreiben, der seinen finanziell angeschlagenen Klub aufgrund niedrigerer Bezüge entlastet hätte.