FC Barcelona Rey Manaj geht nach England – Barça sichert sich 2 Klauseln

Über die Ablösemodalitäten machte Barça keine Angaben, teilte aber mit, dass man sich ein Vorkaufsrecht und eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent gesichert habe.

Manaj war in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Spezia Calcio unterwegs, erzielte in 30 Partien fünf Tore. Für die zweite Mannschaft von Barcelona traf er zuvor in 31 Partien 16 Mal.