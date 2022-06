FC Barcelona Ringen um Robert Lewandowski: Noch kein offizielles Barça-Angebot!

Der Transfer-Krimi um Robert Lewandowski geht weiter. Der Pole will zu Barça. Hasan Salihamidzic kämpft um einen Verbleib des Superstars. Eine offizielle Offerte aus Barcelona lässt indes auf sich warten.

Salihamidzic versuchte nach Informationen von Sky bei dem Treffen, um bei Lewandowski und Zahavi um einen Verbleib an der Säbener Straße zu werben. Es soll ein "inhaltlich sehr wertvolles Gespräch" gewesen sein, berichtet der deutsche Pay-TV-Sender .

Der Rekordmeister kämpft trotz der bevorstehenden Verpflichtung von Sadio Mane (30, FC Liverpool) um einen Verbleib des Bundesliga-Torschützenkönigs. Am vergangenen Mittwoch traf sich Hasan Salihamidzic mit Robert Lewandowski und dessen Berater Pini Zahavi auf Mallorca.

Robert Lewandowski hat in den vergangenen Wochen mehrfach klargestellt, dass das Kapitel Bayern München für ihn nach acht gemeinsamen Jahren beendet ist. Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic verweisen jedoch gebetsmühlenartig auf den bis 2023 gültigen Vertrag.

Angebot von Barça? Fehlanzeige!

Sky berichtete vor knapp einem Monat mit Verweis auf die Bild am Sonntag von einem ersten Angebot in Höhe von 32 Millionen Euro, das Barça abgegeben haben soll. Die in Barcelona ansässige Mundo Deportivo hält jedoch dagegen. Der Sporttageszeitung zufolge hat Barça noch kein offizielles Angebot für Lewy hinterlegt.