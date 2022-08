Rio Ferdinand tobt "Manchester United prostituiert sich für Frenkie de Jong"

Nach den ersten beiden Spieltagen belegt Manchester United mit einem katastrophalen Torverhältnis von 1:6 und null Punkten den letzten Tabellenplatz der Premier League. Nachdem Rio Ferdinand schon während der 0:4-Blamage beim FC Brentford auf Twitter kaum zu halten war, legte er wenig später auf seinem YouTube-Kanal Vibe With FIVE nach.

Frenkie de Jong: "Manchester United bettelt seit drei Monaten"

Und weiter: "Seit drei Monaten betteln wir: 'Bitte komm zu uns.' Sie sind ihm nachgelaufen und haben ihn angefleht: 'Bitte nimm uns wahr.' Er sah uns an und sagte: 'Das ist nichts für mich.' Und wir sind immer noch da, 'Bitte gib uns eine Chance'. Wie bringen wir uns selbst in diese Lage? Wie können wir es zulassen, dass wir in eine solche Lage gebracht werden? Glaub ihr, Klopp, Pep, Sir Alex oder Mourinho würden einem solchen Spieler hinterherrennen? Das würden sie nicht tun."