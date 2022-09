Los Angeles Galaxy Riqui Puig: Barça-Eigengewächs eifert David Beckham nach

Mit gerade einmal 23 Jahren ist Riqui Puig kürzlich in die MLS gewechselt. Europäische Profis entscheiden sich eigentlich erst im Herbst ihrer Karriere für den Sprung nach Nordamerika. Das Eigengewächs des FC Barcelona könnte den Trip in die Staaten hingegen als erfolgreiche Zwischenetappe nutzen.

Im letzten Ligaspiel gegen den Toronto FC hat der Neuzugang von LA Galaxy bewiesen, dass er nicht nur des Geldes wegen in die USA gewechselt ist. In der 89. Minute erzielte Riqui Puig mit einem traumhaften Distanzschuss den 2:2-Endstand. Der Ball schlug perfekt rechts oben in den Winkel ein.

Mit diesem Treffer macht der Mittelfeldspieler selbst Ex-Galaxy-Star David Beckham Konkurrenz, der in seinen besten Jahren mit solchen Kunstschüssen auf sich aufmerksam machte. So auch im April 2012 als Beck's in seiner ersten Saison für LA auf ähnliche Weise traf.