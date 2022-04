Primera Division : Riqui Puig: Barça sucht Abnehmer – LaLiga-Klub meldet sich

Die Zeiten, in denen Riqui Puig von seinem Status als Jahrhunderttalent zehren konnte, sind vorbei. Der FC Barcelona sucht nach einem neuen Klub für sein Eigengewächs, das im Wechselfall im spanischen Fußballoberhaus bleiben könnte.

Riqui Puig kommt in dieser Saison auf gerade mal etwas mehr als 300 LaLiga-Einsatzminuten. Auch unter Xavi Hernandez bleibt dem 22-Jährigen der Durchbruch im Profiteam des FC Barcelona verwehrt. Der fraglos talentierte Spanier steht am Scheideweg, im Sommer ist ein Vereinswechsel nahezu unumgänglich.

Wie der Transferinsider Ekrem Konur berichtet, interessiert sich Celta Vigo für Puig und könnte demnächst ein Angebot im Camp Nou einreichen. Die Galizier haben den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche und können daher die Planungen für die neue Saison in Angriff nehmen.

