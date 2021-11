FC Barcelona : Riqui Puig verstößt gegen Xavi-Regel - kurz nach der Ankunft des neuen Barça-Trainers

Xavi Hernandez (41) zieht beim FC Barcelona die Zügel an. Der neue Trainer hat einige Verhaltensregeln aufgestellt. Youngster Riqui Puig (22) hat scheinbar nicht richtig zugehört.

Xavi Hernandez wurde am Montag offiziell als neuer Cheftrainer der Katalanen vorgestellt. Der Welt- und Europameister ließ sofort durchblicken, dass ihm Disziplin sehr wichtig ist. Xavi führte einige neue Regeln ein , unter anderem müssen die Spieler nun bereits eineinhalb Stunden vor Trainingsbeginn auf dem Vereinsgelände erscheinen.

Riqui Puig leistet sich Regelverstoß

Riqui Puig hat angeblich bereits an Xavis erstem offiziellen Arbeitstag gegen einen der Regeln verstoßen. Laut dem Journalisten Miguel Rico wurde er am Montagnachmittag in den Straßen Barcelonas auf einem E-Roller gesichtet.