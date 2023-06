Neuer Barca-Leitwolf: Xavi adelt Robert Lewandowski

Robert Lewandowski (34) ist vor knapp einem Jahr vom FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt. In Spanien erlebte der Pole anschließend zahlreiche Ups and Downs. Sein Trainer stellte ihm dennoch ein hervorragendes Arbeitszeugnis aus.

In seiner ersten Saison krönte sich Lewandowski mit 23 Treffern auf Anhieb zum Torschützenkönig in LaLiga. Obwohl der Tor-Motor in der Rückrunde etwas stotterte, zieht Barça-Coach Xavi (43) ein positives Fazit in Bezug auf seinen Mittelstürmer.

"Er war in dieser Saison der großartige Anführer", teilte der Katalane dem spanischen Bezahlsender Movistar+ mit. "Er ist glücklich hier. Wir sprechen von einem Weltklassestürmer. Robert hat bei uns sofort eine Führungsrolle übernommen. Er ist ein absoluter Gewinner."

Xavi wertet Europa League herab

Am Ende sprang in Lewys Debüt-Saison im Barça-Dress allerdings "nur" die spanische Meisterschaft heraus. Besonders schwer zu verkraften war für viele Anhänger das frühe Scheitern in der Champions League und das darauffolgende Aus in der Europa League.