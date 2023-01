Robert Lewandowski: Berater Zahavi kontaktierte Real Madrid vor Barça-Unterschrift

Robert Lewandowski wechselte im vergangenen Sommer von Bayern München zum FC Barcelona und erfüllte sich seinen Traum von einer Anstellung in der Primera Division. Vor der Unterschrift in Katalonien klopfte der Pole offenbar die Möglichkeit ab, bei Real Madrid zu spielen.

Real Madrid hatte aber dem Vernehmen nach kein Interesse an Lewandowski, da man sich mit Ballon d'Or-Sieger Karim Benzema bestens aufgestellt sah. Angeblich wurde erst nach der Absage aus Madrid der FC Barcelona kontaktiert.

Spekulationen um Real Madrid sind für Robert Lewandowski ein gewohntes Bild. Immer wieder wurde der Pole während seiner Zeit in der Bundesliga mit den Königlichen in Verbindung gebracht. 2013 wollte Borussia Dortmund Lewandowski sogar an Real Madrid verkaufen, der Mittelstürmer hatte aber bereits den Bayern zusagt. 2014 heuerte er ablösefrei an der Säbener Straße an. Acht Jahre später ging es dann nach Barcelona statt Madrid.

Ex-Berater stichelt gegen Lewandowski

Lewandowskis ehemaliger Berater Maik Barthel übte Kritik an Lewys vermeintlichem Sinneswandel. Der Agent meldete sich im Zuge der Gerüchte um einen Wechsel zu Barça zu Wort und erklärte: "Dein ganzes Leben willst du zu Real Madrid, um später vielleicht beim FC Barcelona zu landen? Ok."

Verwendete Quellen: Relevo