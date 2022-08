FC Barcelona Robert Lewandowski enthüllt Insider-Gespräche mit David Alaba

Der Österreicher spielt zwar ausgerechnet für Barças Erzfeind, Real Madrid, konnte in Spanien allerdings schon über ein Jahr lang Erfahrungen sammeln. Alaba und Lewandowski waren in München knapp sieben Spielzeiten Teamkollegen.

In dieser Zeit hat sich offenbar ein Band geknüpft, das selbst nach Alabas Abgang noch nicht zerrissen ist. "David und ich haben vor dem Wechsel gesprochen", räumt Lewy im Gespräch mit Sport BILD ein. "Er freut sich, dass ich in LaLiga angekommen bin. Er sagte mir, dass ich schnell fühlen werde, was es bedeutet, in dieser großartigen Liga zu spielen."