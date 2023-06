Robert Lewandowski: Dreistes Angebot führt zu Zoff mit seiner Anna

Kurz darauf entbrannte ein Ehestreit im Hause Lewandowski. "Mein Mann erfuhr es also aus der Presse und fragte mich: ,Anna, was machst du da? Was sind das für Neuigkeiten", zeigte sich Robert Lewandowski nach Aussage seiner Frau wenig begeistert über das MMA-Angebot.

Ihrem Ehemann zuliebe machte Anna letztlich einen Rückzieher. "Ich habe Robert gesagt, dass ich wahrscheinlich an einer solchen Veranstaltung teilnehmen würde, wenn ich nicht seine Frau wäre", erklärte die ehemalige Spitzensportlerin.

Lewandowski spielt seit dem vergangenen Sommer für den FC Barcelona. Mit den Katalanen gewann er auf Anhieb die spanische Meisterschaft. In der neuen Spielzeit soll auch international etwas herausspringen.

Gündogan freut sich auf Wiedersehen mit Lewandowski

In der Champions League soll es 2023/24 über die Vorrunde hinausgehen. Dafür soll unter anderem Ilkay Gündogan sorgen. Der deutsche Nationalspieler wechselt von Manchester City ins Camp Nou – und freut sich bereits auf seinen ehemaligen Mannschaftskollegen aus Dortmund-Zeiten.

"Es wird ein Wiedersehen mit meinem alten Freund Lewa geben, und ich freue mich darauf, unter einem anderen Trainer zu spielen, den ich seit langem bewundere", erklärt der gebürtige Gelsenkirchener auf The Players Tribune: "Als Xavi und ich über das Projekt sprachen, kam mir alles so natürlich vor. Ich sehe so viele Ähnlichkeiten zwischen uns, in Sachen Charakter und Spielidee."

