Robert Lewandowski in der Krise - Barça-Star erhält Rückendeckung von Xavi

Was ist mit Robert Lewandowski los? Traf der Superstar vor der Weltmeisterschaft noch wie am Fließband, ist er seit den Titelkämpfen in Katar aus dem Tritt geraten. In wettbewerbsübergreifend 16 Partien im Kalenderjahr 2023 gelangen Lewy "nur" sieben Tore.

Gegen Atletico Madrid blieb der Ex-Münchner in der Liga zum achten Mal in diesem Jahr torlos. Zudem zog er durch er eine spezielle Szene viel Kritik auf sich. In der 77. Spielminute vergab er freistehend die große Chance zum 2:0. Mitspieler Raphinha hätte bei einem Pass ins leere Tor einschieben können.

Lewandowski wurde in der Folge von der Tageszeitung ABC Egoismus vorgeworfen, das Sportblatt Marca aus Madrid nannte die Aktion "unverzeihlich", die Sport aus Barcelona sah einen "großen Patzer" des Polen, der "eine seltsame Leistung" gezeigt habe.