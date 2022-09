FC Barcelona Robert Lewandowski erhält Support von Barça-Boss Laporta

Robert Lewandowski zeigte beim Wiedersehen mit seinen Ex-Mannschaftskollegen vom FC Bayern München ungewohnte Schwächen im Torabschluss. Barça-Präsident Joan Laporta versuchte den Weltfußballer nach der Niederlage aufzubauen.

Robert Lewandowski hätte für Barça am Dienstag zum Helden werden können. An alter Wirkungsstätte scheiterte der polnische Nationalstürmer jedoch mehrfach aus aussichtsreicher Position und verpasste es, Barcelona zum ersten Sieg in München zu schießen.

Am Ende wurde Barça für eine gute Leistung nicht belohnt, nach den Treffern von Lucas Hernandez und Leroy Sane gewannen eiskalte Bayern mit 2:0. Xavi Hernandez schimpfte nach der Partie: "Ich bin sauer, heute war ein Tag, um Bayern zu schlagen. Wir waren besser."

Der Auftritt in der Allianz Arena macht jedoch Mut. Nachdem man in den vergangenen drei Aufeinandertreffen mit dem deutschen Rekordmeister chancenlos gewesen war, wurde nun sichtbar, dass Barça zurück ist im Konzert der Großen.