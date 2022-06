FC Bayern "Barça ist immer noch Barça": Ex-Berater untermauert Lewandowskis Wechselwunsch

Im Wechseltheater um Robert Lewandowski gibt es täglich neue Wortmeldungen. Der amtierende Weltfußballer will sich in diesem Sommer unbedingt dem FC Barcelona anschließen. Einer seiner ehemaligen Berater verstärkt diese Absicht noch mal.

Robert Lewandowski hatte in den letzten Wochen mehr als häufig artikuliert, dass er den FC Bayern in den nächsten Wochen verlassen möchte – und dass es für ihn in diesem Sommer nur einen Wunschklub gibt: den FC Barcelona. Sein ehemaliger Berater Cezary Kucharski kann dieses Ansinnen nachvollziehen.

"Barça ist immer noch Barça, es hat eine große Geschichte als einer der besten Klubs in der Geschichte des Fußballs, auch wenn es im Moment nicht in Bestform ist", stuft Kucharski die aktuelle sportliche Situation gegenüber dem katalanischen Radionetzwerk RAC1 ein.

Aufgrund dessen geht der frühere Interessenvertreter des Superstars davon aus, dass "Robert für Barça spielen will, weil er in Spanien lebt, in einer sehr guten Stadt und in einem Verein, der mehr als ein Verein ist. Einer der besten in der Geschichte, dem er helfen will, besser zu spielen."