Bonuszahlung! So viel Kohle kassiert der FC Bayern jetzt für Robert Lewandowski

Fred (47.) und Antony (73.) drehten die Partie zugunsten der Hausherren, nachdem Robert Lewandowski den FC Barcelona per Elfmeter in Führung geschossen hatte (18.). Es war der 25. Treffer des Polen nach seinem Wechsel vom FC Bayern nach Spanien.

Der FC Barcelona musste sich Manchester United in den Playoffs zur K.-o.-Runde der Europa League geschlagen geben. Nach dem 2:2 aus dem Hinspiel setzte es im Old Trafford am gestrigen Donnerstag eine 1:2-Auswärtsniederlage.

Medienberichten zufolge vereinbarten Barça und die Bayern beim Transfer im vergangenen Sommer, dass für jedes Vertragsjahr Lewandowskis mit mindestens 25 Saisontoren jeweils 1,25 Mio. fällig werden. Lewandowski, der bei Barça bis 2026 unterschrieb, könnte im Optimalfall, insgesamt 50 Millionen Euro Ablöse in die Taschen des deutschen Rekordmeisters spülen.

Lewandowski enttäuscht nach Barça-Aus

Der Torschütze zeigt sich indes enttäuscht nach dem frühen Ausscheiden in der Europa League. " Wir haben bis zur letzten Minute gekämpft, aber leider hat es heute Abend nicht gereicht", postete der ehemalige Münchner auf Instagram.

Lewandowski will sich nun auf die verbleibenden Titelchancen in Primera Division und Copa del Rey konzentrieren. "Wir sind enttäuscht, aber wir haben in dieser Saison noch Trophäen zu gewinnen", so der 34-Jährige. "Danke für eure Unterstützung."

Verwendete Quellen: instagram.com